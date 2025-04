Japānas pilsētas lidostu pārsauc par "Hello Kitty" lidostu

Atlidojušos pasažierus sveicinās japāņu varone "Hello Kitty", kas uzzīmēta uz iekāpšanas tiltiņa. Savukārt, dodoties uz bagāžas saņemšanu, viņi redzēs plakātus, kuros "Hello Kitty" velk čemodānu un brauc ar miniatūru lidmašīnu.

Oitas lidostā "Hello Kitty" pievienojas tādi draugi kā "My Melody", "Little Twin Stars""un "Pochacco". Visi šie tēli ir no uzņēmuma "Sanrio", kas lidostā pārdos ekskluzīvas "Hello Kitty" atslēgu piekariņus un T-kreklus.