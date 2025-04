VIDEO Sieviete uz Jelgavas šosejas nespēj tikt galā ar transportlīdzekļa vadāmību un piedzīvo avāriju kā "Kobrā"

Daži negaidīti manevri ar mašīnu, kam seko vairāki kūleņi pāri Jelgavas šosejai. Šādu situāciju piedzīvoja autovadītāji netālu no Medemciema, kad kāda kundze nespēja tikt galā ar transportlīdzekļa vadāmību. Pēc iespaidīgās virpuļošanas sieviete no spēkrata izkāpa bez nopietnām traumām un pat vēlējās atteikties no hospitalizācijas, vēsta raidījums "Degpunktā".