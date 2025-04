Zelenskis ierosina jaunu pamiera veidu

"Pret mūsu pozīcijām dažādos virzienos ir notikuši jau 67 Krievijas uzbrukumi, visvairāk - Pokrovskā. Bijušas 1355 Krievijas apšaudes, no tām 713 reizes no smagajiem ieročiem, 673 reizes Krievijas [karaspēks] izmantoja FPV [dronus]. Faktiski visos galvenajos frontes virzienos Krievija nav ievērojusi savu klusuma solījumu. Krievijai nepietika ar gandrīz visu dienu, lai atbildētu uz mūsu, Ukrainas, priekšlikumu par pilnīgu klusumu, sākot no Lieldienām un uz trīsdesmit dienām," Zelenskis ierakstījis sociālajā tīklā "Facebook" pēc iepazīšanās ar Ukrainas Bruņoto spēku komandiera Oleksandra Sīrska ziņojumu.