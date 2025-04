Dobelē no pašvaldību vēlēšanu kandidātu saraksta svītro "Republikas" pārstāvi

Repņikovs kā pamatu kandidēšanai bija norādījis strādāšanu pašvaldības teritorijā - viņš bija iesniedzis darba devēja (kāda IT jomas uzņēmuma) izziņu par to, ka strādā attālināti, neminot faktisko darba izpildes vietu, bet kā pierādījumu pievienojis pašparakstītu iesniegumu, kurā pats apgalvojis, ka strādā attālināti no savas deklarētās dzīvesvietas Dobeles novadā.