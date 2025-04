Zināmi bijušā finanšu ministra Reira ienākumi 2024. gadā

Reirs no Saeimas algā saņēmis 81 103 eiro, par īpašuma pārdošanu SIA "Inchcape Motors Latvia" viņam samaksājusi 30 000 eiro, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras politiķis saņēmis nepilnu 2400 eiro pabalstu, bet no "Nordic Investment Bank" guvis citus ienākumi 1733 eiro apmērā.