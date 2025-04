Latvijā 40% iedzīvotāju ir grūtības segt ikdienas tēriņus un nav iespējams veikt uzkrājumus

"Swedbank" finanšu pratības jomas vadītāja Evija Kropa norāda, ka aptaujas dati norāda uz būtiskām finanšu drošības atšķirībām dažādās vecuma grupās. Vispārliecinātākie par savu finansiālo neatkarību ir cilvēki vecumā no 31 līdz 50 gadiem, tomēr arī viņiem ir savi finansiālie izaicinājumi, starp kuriem visbiežāk ierindojas hipotekāro kredītu un citu ilgtermiņa aizdevumu atmaksa. Savukārt jaunieši un seniori biežāk sastopas ar izaicinājumiem, kas saistīti ar nepietiekamiem ienākumiem un uzkrājumiem.

Pētījuma dati liecina, ka finansiāli neaizsargātākie iedzīvotāji ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kā arī no 40 līdz 49 gadiem. Minētajās vecuma grupās neaizsargātas personīgās finanses ir 42% iedzīvotāju. Vērtējot labāko finanšu situāciju dažādās vecuma grupās, izceļas cilvēki no 30 līdz 39 gadiem - laba un spēcīga finanšu situācija ir 33% iedzīvotāju šajā vecumā.