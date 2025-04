VIDEO Jelgavā naktī uzliesmo konteineri, bet ļaundaris joprojām uz brīvām kājām

"Pats nevarēja aizdegties. Mēs domājam, ka kāds vai nu iemeta kaut ko, vai aizdedzināja. Nebija ne saules, nekā, kas varētu aizdegties. Interesanti, kā to tagad visu atrisinās, kas remontēs," saka nama iedzīvotāji.

SIA "Jelgavas Nekustamā Īpašuma Pārvalde" valdes loceklis Signis Rīns noraida iedzīvotāju bažas, ka nekas netiks darīts: "Mēs esam apsekojuši to īpašumu. Tur ir nodarīti postījumi gan kāpņu telpai, gan durvīm. Mēs mainīsim visu, bet jāsaprot, ka tas ir mājas kopīpašums un mājai par to būs jāmaksā. Ja arī nebūs uzkrājums, tad būs lēmums par līdzekļiem, kas jāmaksā. Viņi varēs izvēlēties, vai pielikt pie nākamā rēķina to maksājumu, vai kā citādi ilgākā periodā."