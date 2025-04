FOTO Trešdien uz Ukrainu nosūtīta palīdzības krava ar Latvijā ražotām militārām precēm

Kravu papildinās dronu "Beak BL" sistēma, ko ražo SIA "Origin Robotics", "Latvijas mobilā telefona" (LMT) "FPV Kamikaze" droni ar bāzes stacijas komplektu, taktiskās pašsildošās 1400 armijas ēdiena vienības no Latvijas uzņēmuma SIA "Kronis" un 900 funkcionālās pašsildošās maltītes vienības no uzņēmuma AS "Roga-Agro".