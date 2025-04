Ministrija skaidro, kādas priekšrocības būtu pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla pārcelšanai uz pirmo līmeni

Praktiski tas nozīmētu, ka seniors saņemtu vecuma pensiju, kura sastāvētu no pensiju pirmā un otrā līmeņa daļas, skaidro ministrijā. Kā norādīja Kukšinova, piedāvājums būtu izdevīgs ar to, ka ļautu jau savlaicīgi izvēlēties turpināt dalību pensiju otrajā līmenī vai tomēr pensiju otrajā līmenī uzkrāto pensijas kapitālu pārlikt uz pirmo līmeni.

Kā skaidro ministrijā, vecuma pensija tiek garantēta līdz mūža beigām. Vecuma pensijas apmēra daļa, kura aprēķināta no pensiju otrā līmeņa uzkrātā kapitāla ir atkarīga no otrajā līmenī uzkrātā kapitāla apjoma - jo lielāks uzkrātais kapitāls, jo lielāka vecuma pensijas apmēra daļa, kura aprēķināta no pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla.