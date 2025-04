Brazīlijas eksprezidentam jāsāk izciest cietumsods par korupciju

Kolors di Melu prezidenta amatā bija no 1990. līdz 1992.gadam. Pēc militārās diktatūras gadiem viņš bija pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents, bet bija spiests no amata atkāpties, lai izvairītos no impīčmenta, kas viņam draudēja korupcijas dēļ.