C vitamīna liposomālā forma. Ātrāka un labāka iedarbība

Kas ir liposomālais C vitamīns?

Tradicionālās C vitamīna formas bieži tiek ātri izvadītas no organisma, C vitamīna molekulas netiek pilnībā izmantotas, un daļa tiek noārdīta gremošanas sistēmā. Augstās devas var arī izraisīt diskomfortu kuņģī. Savukārt liposomālais C vitamīns izmanto inovatīvu tehnoloģiju, kurā vitamīna molekulas ir ieslēgtas mikroskopiskās liposomās. Šīs liposomas pasargā C vitamīnu no sadalīšanās un nodrošina tā efektīvāku uzsūkšanos.