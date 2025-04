VIDEO Traģēdija pie Ainažiem atstājusi vairākus neatbildētus jautājumus

Abu automašīnu sadursme notika pavisam netālu no Igaunijas robežas. Brauktuve bija nokaisīta abu transportlīdzekļu detaļām, līdz ar to ceļš bija necaurbraucams. Viena no mašīnām pēc trieciena ielidojusi grāvī, savukārt otras ceļš apstājies, vēl esot uz asfalta. "Citroen" spēkratam glābēji nogriezuši jumtu, lai no dzelžiem atbrīvotu tā vadītāju.