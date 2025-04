"Straume" iegūst Eiropas Parlamenta "LUX" skatītāju balvu

"Straume" pirmizrādi piedzīvoja 2024.gada 22.maijā, 77. Kannu kinofestivālā, kur tā kļuva par vienu no festivāla favorītēm gan skatītāju, gan kritiķu vērtējumā. Nacionālā pirmizrāde notika 2024.gada 28.augustā, bet šī gada janvārī "Straume" kļuva par visu laiku skatītāko filmu Latvijas kinoteātros. Pasaulē filmu par tumši pelēko kaķi individuālistu ir noskatījušies vairāk nekā trīs miljoni skatītāju.

Filmu "Straume" finansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, "Eurimages", Francijas Nacionālais kino centrs, televīzijas "Arte" un "Canal+", dažādi reģionālie fondi un atbalsta programmas Francijā un Beļģijā. Filma producēta Latvijas studijā "Dream Well Studio", Francijas studijā "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijā "Take Five".