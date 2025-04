FOTO Igaunijā ieradušās pirmās sešas HIMARS raķešu palaišanas iekārtas

Sešu HIMARS iegāde ir viens no lielākajiem ieroču iepirkumiem Igaunijā, un RKIK 2022. gada decembrī parakstīja līgumu ar ASV aizsardzības sadarbības aģentūru DSCA.

ASV finansējums HIMARS sistēmām ir daļa no plašākas drošības palīdzības paketes, kuras mērķis ir stiprināt NATO aizsardzības spējas alianses austrumos. Kopējā ASV drošības palīdzība Igaunijai dažādiem aizsardzības projektiem no 2022. līdz 2024. gadam trīskāršojās salīdzinājumā ar iepriekšējiem trim gadiem – no aptuveni 122 miljoniem ASV dolāru līdz 430 miljoniem ASV dolāru.