VIDEO Latvijas U-18 izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā zaudē ASV hokejistiem

Spēles sestajā minūtē Kalens Poters panāca 1:0 amerikāņu labā, bet trīs minūtes vēlāk Ričards Galāns nostiprināja vadību, abiem izceļoties no vārtu priekšas. Otrās trešdaļas 28.minūtē Džeks Martegs guva trešos vārtus ASV labā.

Piecas minūtes vēlāk Daniels Serkins ar metienu no asa leņķa vienus vārtus atguva un vēl pēc 49 sekundēm Alberts Šmits izcēlās ar precīzu metienu no zilās līnijas, abiem realizējot vairākumus. Nedaudz vēlāk pēc Ašera Bārneta metiena ripa no laukuma apmales atsistās pret vārtsarga Ivana Kufterina muguru un nonāca vārtos - 2:4.