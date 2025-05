Ar masalām slimojušais cilvēks no Rīgas arī braucis ar autobusu uz Tallinu

Informāciju, ka Latvijas pilsonim apstiprināts masalu gadījums, SPKC saņēma no kolēģiem Igaunijā.

Persona Latvijā ieradusies no Maskavas 17. aprīlī, bet 21. aprīlī ar citu starptautisko autobusu devusies tālāk uz Tallinu.

Masalu slimnieks ieradies Rīgā 17.aprīlī plkst.12.45 ar starptautisko autobusu "Ecolines", kas izbrauca no Maskavas 16.aprīlī plkst.17.15. SPKC ir pieprasījis informāciju par reisa pasažieriem no autobusu operatora, taču to vēl nav saņēmis.