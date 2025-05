Tramps aptur federālo finansējumu ASV sabiedriskajiem medijiem

NPR un PBS "no nodokļu maksātājiem saņem miljoniem [dolāru], lai izplatītu sociālpolitiski atjēdzīgo (woke) propagandu, maskējot to par "ziņām"," lasāms Baltā nama kontā platformā "X".

Kā norādīja NPR, tiešais federālais finansējums veido apmēram 1% no raidorganizācijas finansējuma un nedaudz vairāk tiek saņemts netiešā veidā. 246 tajā ietilpstošajām institūcijām, kas pārvalda vairāk nekā 1300 apraides staciju 8-10% finansējuma tiek iegūti no CPB līdzekļiem.

"Associated Press", kas ir viena no nozīmīgākajām ziņu aģentūrām pasaulē ar labu reputāciju ASV un ārvalstīs, tika izslēgta no Baltā nama preses dienesta par atteikšanos Meksikas līci saukt par "Amerikas līci", kā to bija pavēlējis Tramps.