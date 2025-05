AT atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību - profesors Kupčs atjaunots amatā Mūzikas akadēmijā

AT lēmumā norādīts, ka drošības līdzeklis noteiktas nodarbošanās aizliegums ir viens no procesuālo piespiedu līdzekļu veidiem, kura mērķis ir līdz brīdim, kamēr panākts krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums, nodrošināt pagaidu risinājumu, ja ir pamats uzskatīt, ka attiecīgā persona turpinās noziedzīgas darbības, traucēs pirmstiesas kriminālprocesu vai tiesu vai izvairīsies no konkrētā procesa vai tiesas.