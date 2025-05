Kas notiks ar Purvīša balvu? LNMM ir atvērts sadarbības piedāvājumiem

Viņa uzsvēra, ka nozīmīgs ir to mākslinieku skaits, kuru sniegums vērtēšanas gaitā ticis analizēts. Par atskaites punktu ņemot 2007.gadu, ar kuru sākās izvērtējums, līdz 2024.gadam ieskaitot, tie ir 224 autori vai autoru grupas, kas nonākuši ekspertu uzmanības lokā. Kopš 2009.gada kopā ir pasniegtas deviņas Purvīša balvas, ko pavadījusi ne tikai mākslas procesu dokumentēšana, bet arī raisījušās plašākas diskusijas par mākslas lomu mūsu sabiedrībā.

LNMM direktore norādīja, ka šis gads iezīmē robežšķirtni sadarbībai ar SIA "Alfor", balvas organizatoriem vienojoties, ka SIA "Alfor" pārtrauc būt Purvīša balvas stratēģiskais partneris. Lāce akcentē, ka LNMM kā viens no balvas organizatoriem, muzejs ir atvērts sadarbības piedāvājumiem iespējamai Purvīša balvas turpināšanai. LNMM uzskata, ka visa Purvīša balvas procesa organizācija un radītā pievienotā vērtība bija profesionāli augstā kvalitātē un noteikti redzam turpinājumu.

LNMM direktore uzsvēra, ka Purvīša balva jau ir tikai viens no redzamajiem rezultātiem, kas organiski izaug no nepieciešamības apzināt, izvērtēt un analizēt procesu. Līdz ar to var pastāvēt visai daudzveidīgas atbalsta formas. Tai skaitā arī vairākas balvas.