Strupišs atkārtoti apstiprināts AT priekšsēdētāja amatā

Strupišs strādāja par lektoru Rīgas komercskolā, bet no 1992.gada ir lektors Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

No 1994. līdz 1998.gadam viņš bija sociāli ekonomisko pētījumu centra "Latvija" izpilddirektors, bet no 1996. līdz 1999.gadam vadīja juridisko un biznesa konsultāciju institūta "Latvija" projektu centru. No 1998. līdz 2000.gadam viņš pildīja vadošā eksperta pienākumus Eiropas Savienības "PHARE" projektos, bet no 2000.līdz 2014.gadam vadīja savu juridisko biroju.

Kopš 2014.gada Strupišs ir Augstākās tiesas tiesnesis, no 2018. līdz 2020.gadam vadot Senāta Civillietu departamentu. No 2014. līdz 2018.gadam viņš bija Disciplinārtiesas loceklis, bet no 2015. līdz 2018.gadam - tās priekšsēdētājs. Kopš 2018.gada viņš ir Tieslietu padomes loceklis, bet kopš 2023.gada pārstāv Latviju Eiropas Tieslietu padomju asociācijas valdē.

Strupišs ir vadījis Komerclikuma izstrādi un piedalījās Maksātnespējas likuma, Komercķīlu likuma un Kredītiestāžu likuma grozījumu izveidē saistībā ar maksātnespējas jautājumiem.

Jau ziņots, ka Tieslietu padome iepriekš tālākai virzīšanai AT priekšsēdētaja amatam atbalstīja trīs kandidātus - Strupišu, Senāta Civillietu departamenta senatoru Aldi Laviņu un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Rudīti Vīdušu.

Strupiša kandidatūru bija izvirzījuši Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks un Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova. Vīdušas kandidatūru ar balsu vairākumu izvirzīja Administratīvo lietu departamenta senatori, bet senators Laviņš savu kandidatūru bija pieteicis pats.

Vēlāk AT plēnumā tika nolemts AT priekšsēdētāja amatam atkārtoti izvirzīt Strupišu. Par viņa izvirzīšanu priekšsēdētāja amatam nobalsoja vairāk nekā puse jeb 17 no klātesošajiem tiesnešiem.

Galvenie AT priekšsēdētāja uzstādījumi, stājoties amatā pirms pieciem gadiem, bija tiesu sistēmas neatkarība, kvalitāte, efektivitāte un uzticēšanās tiesu varai celšana. Strupišs vērtējis, ka iesāktās reformas jau nes rezultātus, tām ir tiesnešu un sabiedrības atbalsts, taču tās mērķtiecīgi jāturpina.