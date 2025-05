Vienā no CNN atrastajiem piemēriem redzams, kā atbildes vietā uz lietotāja jautājumu par kāda beisbola spēlētāja ienākumiem, "Grok" runā par dažādu pasaules mēroga organizāciju un mediju iesaisti "baltā genocīda" piesegšanā. Daži lietotāji robotam apvaicājušies, vai ar to viss ir kārtībā. Uz to "Grok" atbildējis ar paskaidrojumu, ka savas atbildes ģenerē, balstoties uz lietotāju iedoto informāciju, un ka tam reizēm ir grūtības attālināties no “nepareiziem tematiem”.