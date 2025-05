Sākas kampaņa cigarešu izsmēķu piesārņojuma problēmas aktualizēšanai

Latvijā ik gadu tiek pārdoti apmēram divi miljardi tradicionālo cigarešu, un katra no tām satur filtru, kas pēc cigaretes izsmēķēšanas kļūst par potenciāli kaitīgu atkritumu. Lai to novērstu, "Latvijas zaļais punkts" piešķir pašvaldībām speciālas atkritumu tvertnes, kurās cigareti var gan droši nodzēst, gan atbrīvoties no tās bez ugunsbīstamības riska.