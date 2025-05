"Dārgie tautieši". Maskava turpina slepus finansēt savējos Latvijā

Lūdzēju vidū ir gan to jauniešu mātes, kuri vicināja Krievijas karogu un uzbruka policistam pie Uzvaras pieminekļa, gan spiegošanā apsūdzētie. Vismaz trīs no viņiem saistīti ar tā dēvēto Baltijas antifašistu grupējumu. To par noziedzīgu organizāciju uzskata Latvijas drošības dienesti. Grupas darba būtība ir informācijas nodošana Krievijas drošības dienestiem un kara attaisnošana Ukrainā.