Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, no kurienes Latvijā parādās nelegālās cigaretes? Viens no populārākajiem maršrutiem ir no Baltkrievijas. Tās met pāri robežas žogiem, pludina pa Daugavu, tomēr visbiežāk kontrabandas cigarešu bloki Latvijā ierodas pa dzelzceļu, paslēpti kravas vagonos. Lai, iebraucot Latvijā, tās netiktu atrastas un konfiscētas, noziedznieki maksā kukuļus muitas amatpersonām.