Vienlaikus Lavrovs paziņoja, ka divām pareizticīgām valstīm apspriest nākotni katoļu teritorijā, Vatikānā, nebūtu eleganti. Jo īpaši arī tāpēc, ka viens no konflikta cēloņiem esot bijis Zelenska režīma uzņemtais kurss uz Ukrainas pareizticīgās baznīcas iznīcināšanu.

Rietumu pasaulei vajadzētu ņemt vērā divas lietas no Lavrova teiktā. Pirmkārt, viņš uzsvēra, ka nav iespējams pamiers pirms sarunām. Otrkārt, Lavrovs skaidri pateica, ka Krievija nekad nepieļaus, ka tiek noslēgts miers, kura rezultātā turpina pastāvēt pašreizējā Ukraina ar tajā valdošo "režīmu".

Starptautiskie analītiķi daudz spriež par to, vai Putins patiešām vēlas mieru Ukrainā. Krievijas pētniece, starptautiskās domnīcas "Carnegie Endowment for International peace" vecākā zinātniskā līdzstrādniece Tatjana Stanovaja uzskata, ka Putins vēlas izbeigt karu, bet tikai pēc saviem noteikumiem. No viņa skatupunkta karš ir jāturpina tik ilgi, kamēr Kijiva pieņem Krievijas prasības.