SPKC brīdina ceļotājus: vairākās Eiropas valstīs paaugstināts risks inficēties ar masalām

Laikā no pagājušā gada 1.marta līdz šī gada 28.februārim no 30 Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ziņots par 28 791 masalu gadījumu. Augstākais saslimstības līmenis novērots zīdaiņiem līdz viena gada vecumam un bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem. Tostarp 85,8% no gadījumiem reģistrēti nevakcinētiem cilvēkiem. Ziņots arī par 14 nāves gadījumiem - 13 Rumānijā un vienu Francijā.