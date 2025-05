Diviem vīriešiem astoņi gadi cietumā par valmierieša piekaušanu līdz nāvei

Savā lēmumā AT atsaucas uz judikatūru, kur jau iepriekš izteikta atziņa, ka prokuroram ir ekskluzīva funkcija valsts apsūdzības uzturēšanā. Ja prokurors likumā noteiktajā kārtībā apelācijas instances tiesas nolēmumu nav noprotestējis, atzīstams, ka prokurors ir piekritis apelācijas instances tiesas nolēmumam. Ja prokurors savas tiesības noprotestēt apelācijas instances tiesas nolēmumu lietā nav izmantojis, nav atbalstījis cietušā iesniegto kasācijas sūdzību, kasācijas instances tiesa, konstatējot, ka apsūdzētā darbības būtu kvalificējamas kā smagāks noziedzīgs nodarījums, nav tiesīga apmierināt cietušā kasācijas sūdzību.

Tāpat kasācijas sūdzībā lūgts atcelt apsūdzētajiem piemēroto sodu, kas, cietušo ieskatā, bijis nepietiekams. AT savā lēmumā norāda, ka šajā daļā kasācijas sūdzības balstītas galvenokārt uz cietušo subjektīvo viedokli par lietā esošo pierādījumu un apsūdzētajiem nosakāmā soda mēra un tā ietekmējošo apstākļu vērtējumu un pēc būtības vērstas uz to, lai panāktu apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ, kas ir pretrunā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka kasācijas instances tiesa lietas apstākļus no jauna nevērtē