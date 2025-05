Apstiprināta vismaz 110 608 okupantu nāve Ukrainā

Burjatijā katrs piektais no kritušajiem ir mobilizētais. Tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā vidēji Krievijā. Burjatija ir kļuvusi par vienu no Krievijas stingrā mobilizācijas modeļa simboliem. Pēc cilvēktiesību aktīvistu teiktā, reģions bija viens no līderiem gan pēc armijā iesaukto vīriešu skaita, gan pēc sūdzību skaita no radiniekiem un pašiem iesauktajiem.