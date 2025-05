ASV augstākā tiesa dod zaļo gaismu Trampam atcelt juridisko statusu 500 000 imigrantu

Ar šo tiesas lēmumu aptuveni 532 000 cilvēku, kuri ieradās ASV no minētajām valstīm saskaņā ar bijušā prezidenta Džo Baidena sākto imigrācijas iniciatīvu, tagad pakļauti deportācijas riskam.

Saskaņā ar Baidena programmu ASV uz diviem gadiem varēja ieceļot līdz 30 000 imigrantu mēnesī no šīm četrām valstīm, kurās valda smaga situācija cilvēktiesību jomā.

Valdība lūdza Augstāko tiesu atcelt zemākas instances tiesas rīkojumu, kas aizliedza izbeigt šos pasākumus. Tiesa, kurā dominē konservatīvie tiesneši, atļāva Trampa administrācijai uz laiku atcelt legālo statusu simtiem tūkstošu imigrantu no Kubas, Haiti, Nikaragvas un Venecuēlas, kamēr turpinās tiesiskās cīņas.

Šo tiesnešu skatījumā imigrantiem tagad ir divas neapskaužamas iespējas. No vienas puses, viņi var izvēlēties pamest Savienotās Valstis un tādējādi saskarties ar draudiem savās dzimtajās valstīs, šķirties no ģimenes locekļiem un, iespējams, zaudēt jebkādu iespēju saņemt tiesisko aizsardzību, pamatojoties uz savām prasībām. No otras puses, viņi var palikt Savienotajās Valstīs un riskēt, ka viņus drīzumā var izraidīt.