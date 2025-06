Iepriekšējā balsošanā vēlēšanu iecirkņi pirmdien, 2.jūnijā, strādās no plkst.17 līdz plkst.20, otrdien, 3.jūnijā, iecirkņi strādās no plkst.8 līdz plkst.11, trešdien, 4.jūnijā, iecirkņi strādās no plkst.17 līdz plkst.20, ceturtdien, 5.jūnijā, iecirkņi strādās no plkst.8 līdz plkst.11, bet piektdien, 6.jūnijā, iecirkņi būs atvērti no plkst.12 līdz plkst.15.