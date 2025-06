VIDEO Traģēdija Tukuma pusē: uguns izpostītā mājā atrod mirušu sievieti

Māja atrodas tālu no citiem īpašumiem, kā arī no blakus ejošā zemesceļa nav labi saredzama. Ēka atrodas koku un krūmu ielenkumā - iespējams, tādēļ nelaimi varēja pamanīt vien tad, kas liesmas bija pieņēmušās spēkā un dūmi cēlās augstu virs koku galotnēm.

Nodegušajā mājā dzīvoja divas māsas, stāsta tuvējā ciema iedzīvotāji. Viena no viņām strādā veikaliņā Milzkalnē, savukārt otrai bija veselības problēmas, un viņa sestdienu pavadīja mājās. Diemžēl saviem spēkiem no degošā nama viņai neizdevās izkļūt. Sievietei bija 63 gadi. Atkopties no māsas zaudējuma un ar pagaidu dzīves vietu veikalniecei šobrīd palīdz kolēģi un novada sociālais dienests.