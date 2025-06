Pabeigta izmeklēšana izdalītā kriminālprocesā par psihotropo vielu ražošanu Alūksnes novadā

Valsts policija izdalīja kriminālprocesu pret aizturētajām sešām personām pēc Krimināllikuma 253.1 panta 3. daļas (par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu realizācijas nolūkā, ja to izdarījusi organizēta grupa), 255. panta 3. daļas (par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu realizācijas nolūkā, ja to izdarījusi organizēta grupa), 190.1 panta 3. daļas (par narkotiskas vai psihotropas vielas, prekursoru, jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā, ja to izdarījusi organizēta grupa) un 195. panta 2. daļas (par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās).