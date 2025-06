Uzmanies – Tava izvēle Jāņu galdam ietekmēs visu Latviju!

Vēl viena spilgta bērnības atmiņa ir rabarberi – tikko norauti, nemazgāti, kā ar brāli tos grauzām, pa brīdim iemērcot cukuttraukā un klausoties vecmammas teiktajā: “Ēdiet, bērniņi, droši – tas no pašu dārza!” Šos vārdus nekad neizdzēst no atmiņas, un to arī cenšos nodot saviem bērniem, mācot audzēt, lolot, cienīt, turpinot uzturēt un kopt piemājas dārziņu, kurā izaudzējam pārtiku ģimenei ziemai.