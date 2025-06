Turklāt iztaujāšanā Jirgenas norādītais, ka, domājot par pensionēšanos, izlēmusi "paņemt līdzi arī ģenerālprokuroru", netieši liecina par ziņojuma iesniegšanas motīviem, teikts atzinumā. "Latvijas Avīzei" Jirgena norādījusi, ka šai viņas domai ir konteksts un, proti, tāds, lai glābtu kolēģus no Stukāna necienīgajiem izteikumiem un aizskārumiem.

LETA jau vēstīja, ka AT plēnums, izvērtējot pārbaudes rezultātus, nav saskatījis pamatu atlaist no amata Stukānu, pirmdien žurnālistus informēja AT priekšsēdētājs Aigars Strupišs.