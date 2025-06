"Es esmu par attīstību. Ņemot vērā, ka Rīga ir nabadzīgākā pilsēta Baltijā un viena no nabadzīgākajām visā Eiropā no galvaspilsētām, kā arī Latvija ir praktiski nabadzīgākā Eiropas valsts, līdz ar to ir jādomā, kā to visu pacelt," pauda Rīgas mēra amata kandidāts, piebilstot, ka, piemēram, Igaunijas ekonomikā valsts budžeta ieņēmumi ir par desmit miljardiem lielāki nekā Latvijā.