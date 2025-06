Horoskops trešdienai - 11. jūnijam

Diena prasa iekšēju disciplīnu – bet arī tev ir vajadzīgs mīkstums un atelpa. Attiecībās nevajag slēpt to, kas sāp – patiesība ir dziedinoša. Nauda šodien var rasties no negaidīta avota, bet būsi pārāk vērīgs, lai to palaistu garām. Veselībā – uzmanies no spriedzes iegurnī vai mugurā. Tu šodien redzi cauri ilūzijām – izmanto to gudri. Vakars būs kā emocionāla atpūta.