Graudiņa/Samoilova un Brailko/Namiķe Jūrmalas "Futures" turnīrā uzvar abās apakšgrupas spēlēs

Ar pirmo numuru izsētās Graudiņa/Samoilova uzvarēja duetus no Austrijas un Zviedrijas, tikai vienā no četriem setiem zaudējot vairāk nekā desmit punktus. Brailko/Namiķe (14.) aizvadīja divas trīs setu cīņas un abās uzvarēja pārus no ASV un Nīderlandes.