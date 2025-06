VIDEO "Oilers" atspēlējas un papildlaikā panāk neizšķirtu Stenlija kausa finālsērijā

Pirmajā periodā mājinieki pēc diviem Metjū Tkačaka vārtiem vairākumā un Antona Lundela precīzā metiena trešdaļas pēdējā minūtē panāca komfortablu 3:0 vadību, tomēr noturēt to līdz mača beigām nespēja.

"Panthers" nepadevās un nomainot vārtsargu Sergeju Bobrovski pret sesto laukuma spēlētāju 19,5 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca izlīdzinājumu 4:4 - precīzs metiens no ļoti asa leņķa padevās Semam Reinhartam.

Nonākt vienas uzvaras attālumā no otrā Stenlija kausa pēc kārtas mājiniekiem neļāva viens no "Oilers" līderiem Leons Draizaitls, kurš papildlaika 12.minūtē ar precīzu metienu panāca 5:4 un izlīdzinājumu sērijā.

"Panthers" vārtsargs Sergejs Bobrovskis šajā mačā galā ar 30 no 35 metieniem, bet pretinieku vārtsargs Stjuarts Skiners neitralizēja 14 no 17 metieniem, kamēr pēc pirmā perioda viņu nomainījušais Kalvins Pikārs atvairīja 22 no 23 metieniem.