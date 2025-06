ES izsaka nosodījumu Krievijai par uzbrukumu diplomātam Vladivostokā

"Der Spiegel" raksta, ka uzbrukums noticis agri no rīta, kad viņa bija izgājusi no viesnīcas pastaigā. Viņai blakus apstājās automašīna, no kuras izkāpa divi vīrieši. Tie sāka draudēt sievietei un pēc tam viņu piekāva. Domājams, ka vīrieši strādā Krievijas drošības iestādēs, atsaucoties uz ES diplomātiskiem avotiem, ziņo "Der Spiegel".