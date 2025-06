Izraēlu līdz šim atstājuši 38 Latvijas pilsoņi

Tā kā Izraēlas gaisa telpa lidojumiem joprojām ir slēgta, Eiropas Savienības (ES) un partnervalstis veic evakuācijas reisus no Izraēlas kaimiņvalstīm - Ēģiptes un Jordānijas. ĀM turpina sadarboties ar ES un partnervalstīm, lai apzinātu dalībvalstu reisus no Jordānijas un palīdzētu izceļot īstermiņā ieceļojušajiem valstspiederīgajiem.

Patlaban no Izraēlas iespējams izceļot uz Ēģipti caur Tabas robežpunktu, kas strādā visu diennakti, kā arī uz Jordāniju caur "Allenby Bridge" robežpunktu, kas atvērts no plkst.9 līdz plkst.15, "Jordan River" robežpunktu, kas atvērts no plkst.9 līdz plkst.16, un caur "Yitzhak Rabin" robežpunktu, kurš atvērts no plkst.8 līdz 20.