Sāksies NATO samits: Latvijas delegācija dodas uz Hāgu

Lai gan viena no samita tēmām ir resursu sadalījuma balansu starp ASV un citām alianses dalībvalstīm, patlaban oficiālajos dokumentos konkrēta skaitliska mērķa, piemēram, 5% no iekšzemes kopprodukta, nav. Lai gan ASV politiķi piesaka 5% mērķi, no kuriem 3,5% no IKP varētu būt paredzēti standarta aizsardzībai un papildu 1,5% no IKP - infrastruktūrai, kiberdrošībai. Šis mērķis nav apstiprināts NATO tīmekļvietnē saistībā ar Hāgas samitu.