Reigans, kas glāba saimnieku no zemē nokritušiem vadiem

Džozefs no Amerikas pilsētas Bostonas stāsta: "Es atceros savas mātes stāstu par mūsu suni Reiganu - viņš kādas pastaigas laikā upurēja savu dzīvību, lai izglābtu manu mammu. Viņi kopā gāja pa ceļu, kur priekšā bija noticis kāds negadījums ar augstsprieguma līniju, par ko mana māte nezināja."

"Es pamanīju, ka mūsu kaķis Leo stāv uz trepēm un uzvedas dīvaini. Sākumā es domāju, ka viņš vienkārši grib spēlēties, un ar skaļu ņaudēšanu pievērst sev uzmanību. Es nokāpu lejā no savas istabas un ieraudzīju tēvu bezsamaņā guļam uz zemes. Zvanīju mammai un izsaucu ātro palīdzību - tēvu nogādāja slimnīcā un viņa dzīvību izglāba. Es nezinu, vai Leo saprata, ko viņš izdarīja, bet, ja nebūtu viņa, šis stāsts beigtos daudz skumjāk."

Lakijs, kas izglāba no pašnāvības

Džesika no Malaizijas, Kualalumpuras stāsta: "Manuprāt, cilvēki nepietiekami runā par mentālās veselības problēmām, īpaši tādā valstī kā Malaizija. Informācijas trūkuma dēļ arī bieži vien cilvēki nemeklē profesionālu palīdzību. Es tajā skaitā. Bet, par laimi, šajā cīņā ar mani kopā bija mans suns Lakijs. Kad man bija ļoti slikti, viņš nāca pie manis gultā un lika man to tās rāpties laukā."

"Tagad es jūtos labāk - atskatoties atpakaļ, es saprotu, ko Lakijs darīja. Viņš man lika funkcionēt pat tad, kad es to ļoti nevēlējos."

Makss, kas izglāba slīkstošu puiku

"Atšķirībā no saviem brāļiem un māsām, es nekad tā arī neiemācījos peldēt," atklāj 28 gadus vecais Arvins. "Katrās ģimenes brīvdienās es sēdēju bērnu baseinā, jo lielajā baseinā man bija aizliegts atrasties. Taču, būdams stūrgalvīgs bērns, es tomēr nolēmu tur doties. Pēc brīža es jau biju iekritis lielajā baseinā un mēģināju tikt no tā laukā. Tas neizdevās, un es sāku slīkt. Par laimi, mans suns Makss to redzēja un brīdināja manus ģimenes locekļus. Suns rēja un skrēja baseina virzienā - vecāki viņam sekoja un izvilka mani laukā pirms bija par vēlu."