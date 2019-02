Bedru dēļ Čaka ielā ierobežots atļautais braukšanas ātrums

Braukšanas ātruma ierobežojums noteikts saistībā ar satiksmei bīstamām bedrēm, kā arī, lai nodrošinātu vienotu braukšanas ātruma režīmu Aleksandra Čaka ielā, ņemot vērā to, ka inženierkomunikāciju turētāji ir sākuši remontdarbus.

Paredzams, ka SIA "Rīgas ūdens", AS "Rīgas siltums", AS "Sadales tīkls", AS "GASO", RPA "Rīgas gaisma", SIA "Rīgas satiksme", SIA "Lattelecom" un citi uzņēmumi Čaka ielā darbus veiks līdz pat rudenim.