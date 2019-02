Vecvagars: Ja FIBA un ULEB būtu vienojušās, mēs spēlētu Pasaules kausā

"Šajā ciklā darbs bija sarežģīts - izlases sietam cauri izgājuši 26 spēlētāji, ir parādījušās jaunas vērtības uz Latvijas basketbola kartes. Domāju, tas savā ziņā ir ieguvums. Protams, ļoti sāpīgi, ka nepiepildījām mūsu sapni un cerību aizbraukt uz Pasaules kausu. No emocionāla viedokļa spēlēs, kad piedalījās kaut viens ULEB Eirolīgas spēlētājs, zaudējām tikai vienu reizi - Spānijai izbraukumā. Šodien mums no Eirolīgas bija vislielākā pārstāvniecība, bet no finālturnīra sasniegšanas mūs šķīra viena metiena tiesa," pēc mača preses konferencē teica Vecvagars.