Petraviča turpina noliegt aplokšņu algu maksāšanu vīra uzņēmumā; no amata neatkāpsies

Viņa pauda neizpratni par to, kāpēc informācija par iespējamu aplokšņu algu maksāšanu minētajā uzņēmumā "kļuvusi par nacionāla mēroga ziņu".

"Es to neuztveru kā kaut kādu sevis apkaunošanu vai par kaut ko vēl, jo man nav jāatbild par to, ko es neesmu darījusi," teica ministre.

Uz jautājumu par to, vai viņa uzskata, ka Prātiņš ir neizpratis situāciju vai arī melojis, Petraviča atbildēja apstiprinoši.

To, vai šādas publiski izskanējušas ziņas varētu ietekmēt iespēju saņemt darbam ministra amatā nepieciešamo pielaidi valsts noslēpumam, Petraviča nekomentēja, vien uzsverot, ka tas jājautā atbildīgajā iestādēm.

Savukārt uz jautājumu, vai viņa negrasās atkāpties no ministres amata, Petraviča atbildēja: "Nē, negrasos!"

Prātiņš "Monētā" strādājis no 2013. gada 12. augusta līdz 27. decembrim. Viņš sākotnēji lūdzis kompānijas īpašnieku Petraviču mainīt algu politiku un maksāt visus nodokļus, taču no priekšnieka puses sekojusi aizbildināšanās, ka par to varēs parunāt citu dienu. Prātiņš apgalvoja, ka oficiālā atalgojuma daļa tika pārskaitīta uz bankas kontu, bet pārējo summu "saņēmu vai garāžā vai uz ceļa". Kad tikušies ar priekšnieku, mašīnā blakus sēdējusi arī tagadējā labklājības ministre Petraviča, tāpēc šoferis secinājis, ka viņa par notiekošo bijusi informēta.