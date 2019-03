Pērn Latvijā dzīvoja 1,045 miljoni sieviešu

Viņa stāstīja, ka vēsturiski 8. marts ticis dažādi ideoloģiski interpretēta. Starptautisko sieviešu dienu pirmoreiz svinēja 1911. gadā, bet Apvienoto Nāciju Organizācija to atzina 1975. gadā.

LM par godu Starptautiskajai sieviešu dienai apkopojusi būtiskus statistikas un pētījumu datus, kas ļauj novērtēt un salīdzināt, kāda ir sieviešu un vīriešu situācija Latvijā no vienlīdzīgu iespēju un tiesību aspekta, parādot gan pozitīvas izmaiņas un tendences, gan atklājot jaunus izaicinājumus, kas liek mērķtiecīgāk plānot un īstenot pasākumus, lai uzlabotu, īpaši, sieviešu situāciju, bet neaizmirstot arī par vīriešiem.

Tikmēr sieviešu un vīriešu nodarbinātības rādītāji liecina, ka 2018. gadā bija nodarbināts 61,7% sieviešu un 67,7% vīriešu vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 29% Latvijas sieviešu ieņem vadošus amatus, un trešā daļa no visiem Latvijā esošajiem uzņēmumiem pieder sievietēm. Attiecībā uz amatiem - 30,2% no visiem Latvijas uzņēmumiem vadošus amatus ieņem tieši sievietes.