"Citreiz rokas nolaižas, neko negribas darīt, nekur negribas braukt!" Māmiņa par dzīvi Liepājā ar bērnu autistu

Terēzes autisma blaknes ir nespēja komunicēt tā, kā to dara vairums; nespēja kontrolēt emocijas, īpaši situācijās, kas ir neierastas vai sagādā stresu. Bērna mamma ziņo par cilvēku neiecietību ikdienā, īpaši nepatīkamas situācijas piedzīvo sabiedriskajā transportā.

"Ap pusotru gadu viņa vairs neatsaucās. Es saucu, bet viņa neatsaucās. Speciālisti atklāja autismu tikai ap trim gadiem. Tas ir autisms smagā pakāpē. Jau tad man [ārsti] teica, ka viņa nerunās. Ārsti vēl gribēja pierunāt, lai atsakos no bērna. Viņa jau tad bija tāda histēriska: skrēja, bļāva, vienu brīdi arī sev darīja pāri," stāsta bērna autista mamma Līga.

Terēzes mamma gan neatteicās no meitas ar īpašām vajadzībām. Līga ir cīnītāja, sieviete ar invaliditāti. Līga stāsta, ka deviņu gadu vecumā viņu uz pārejas notrieca automašīna, pēc kā bija jāmācās dzīvot no jauna. "Rokas, kājas kustas. Esmu par to priecīga. Man ir dota iespēja audzināt savu bērnu, ko ne mirkli nenožēloju. Es viņu ne mirkli nevaru atstāt vienu," stāsta Līga.