LIAA: Ķīnas uzņēmēji plāno veidot e-komercijas un loģistikas centru Rīgā

"Esmu pārliecināts, ka Ninbo pilsētas uzņēmumu klātbūtne un tālāka sadarbība ar Eiropu tieši no Rīgas dos labumu visiem iesaistītajiem partneriem - īpaši Latvijai. Ja preces caur Latviju tiek transportētas un piegādātas patērētājiem uz Ungāriju, Čehiju, Igauniju un Lietuvu, tad Latvija nenoliedzami ir ieguvēja. E-komercijas centra izveide būs izdevība arī Latvijas uzņēmumiem paplašināt tirgus iespējas uz Ķīnu. Šis projekts būs iespēja Latvijai veidot divvirzienu tirdzniecību ar "16+1", Skandināvijas valstīm, arī Ukrainu," pauda Ozols.

Tikšanās laikā Ninbo pilsētas pārstāvji apstiprināja, ka sadarbība paredz arī importa apjoma palielināšanu no Eiropas valstīm.

LIAA informēja, ka viens no sadarbības partneriem e-komercijas centra izveidei Rīgā ir "China-Base Ningbo group Co" uzņēmums, kas nodarbojas ar noliktavu, loģistikas, transporta un tirdzniecības pakalpojumiem. Uzņēmuma apgrozījums ir aptuveni 3,3 miljardi ASV dolāru gadā, no kā imports veido aptuveni vienu miljardu ASV dolāru gadā. E-komercijas centra izveide Rīgas brīvostā tiks realizēta sadarbībā ar SIA "Latvia E-commerce Hub".