"Brexit" paredzami četri iznākumi

Vairums no šīm iespējām pieļauj dažādus turpmākās rīcības scenārijus, tostarp Mejas atkāpšanos un pirmstermiņa vēlēšanu sarīkošanu.

Izstāšanās no ES 22. maijā saskaņā ar vienošanos

Ja deputāti pārvarēs dažādos iebildumus, kurus izsaka gan "Brexit" atbalstītāji, gan pretinieki, Lielbritānija no ES izstāsies 22. maijā.

Bezvienošanās "Brexit" 12. aprīlī

Meja nav izslēgusi bezvienošanās "Brexit" iespēju, lai gan vairākums parlamenta deputātu ir nobalsojušo pret to.

Jauns plāns un "Brexit" atlikšana uz ilgu laiku

Paredzēts, ka parlamentā šonedēļ notiks "indikatīvi balsojumi" par dažādām "Brexit" alternatīvām, kas paredz atteikšanos no Mejas panāktās vienošanās un no dažām viņas nospraustajām "sarkanajām līnijām", piemēram, no brīvās pārvietošanās atmešanas.