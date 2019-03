Interneta hits: piemīlīgs suns - saldo kartupeļu pārdevējs

Lai gan daudzi suņi pasaulē palīdz saviem divkājainajiem draugiem veikt ikdienas darbus, ne tik daudzi spējīgi to darīt bez saimnieka uzraudzības, turklāt vēl rūpēties par uzņēmuma ienākumiem. Tieši ar to interneta vidē slavu iemantojis kāds suns no Japānas, kurš pieskata grillētu saldo kartupeļu bodīti Hokaido salā, vēsta portāls "Metro".